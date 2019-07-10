Китайцы появились в деле сотрудников ФСБ, арестованных за хищение миллионов

Источники проинформировали, что из-за разбоя, в котором подозревают сотрудников ФСБ, пострадали китайские бизнесмены. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, граждане Китая работали в торговом комплексе «Садовод». Речь идет о краже у них суммы в 140 млн руб., которую пострадавшие собирались обменять на $2,5 млн. Также отмечается, что после инцидента исчез бизнесмен Борис Караматов, с которым не могут связаться в течение недели.

Уточняется, что средства украли из офиса, расположенного на улице Ивана Бабушкина, 16а. Там находится банк «Металлург», однако его представители заявили об отсутствии каких-либо инцидентов в учреждении.

Ранее сообщалось, что арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.