Россия и Украина обмениваются преступниками

Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о постоянном сотрудничестве между российской и украинской сторонами, передает РИА «Новости».

По его словам, Укране было направлено 20 запросов по поводу выдачи лиц для уголовного преследования, пять из них были удовлетворены, в трех было отказано.

«Генеральной прокуратурой РФ рассмотрено 32 запроса Генеральной прокуратуры Украины о выдаче», — сказал Куренной.

Он уточнил, что российское ведомство приняло 11 решений о выдаче, два решения об отсрочке, а в удовлетворении четырех было отказано.

Ранее Киев обвинил Россию в «тяжелых пытках» десятков украинских заключенных.