Внезапно разозлившийся россиянин устроил газовую атаку в прокуратуре

Суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест россиянина, который шел мимо прокуратуры, захотел распылить газ из баллончика в открытое окно и сделал это, передает РИА «Новости».

По словам россиянина, он распылил газ в здании, в котором находились люди, из-за вспышки гнева.

Однако в пресс-службе суда, назвали его поступок «беспричинным и умышленным».

Отмечается, что суд решил наказать жителя страны и отправил его под домашний арест до 5 августа 2019 года.