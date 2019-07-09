Как мама Габунии отреагировала на оскорбления

Стало известно, как мать телеведущего канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который оскорбил президента России Владимира Путина, отреагировала на произошедшее, сообщает «Московский комсомолец».

Как рассказал член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили, Джульетта Вашакмадзе была первой телеведущей в стране.

«Я слышал, что Вашакмадзе была очень шокирована тем, как общество восприняло пассаж ее сына. Не ожидала, что будут так его ругать. Но, конечно, в этом вопросе трудно рассчитывать на объективность матери», — заявил Гвритишвили.

Отмечается, что женщине около 80 лет.

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал идею о возбуждении дела в отношении Георгия Габунии по статье об оскорблении государства: «много чести, пусть вещает дальше».

Телеведущий Георгий Габуния начал программу на грузинском канале «Рустави 2» с ругани в адрес российского президента.