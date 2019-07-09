Экс-сенатор оправдался за поклон порноактрисе-транссексуалу
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Экс-зампред Совета Федерации Александр Торшин отреагировал на свой конфуз в твиттере.
Он ответил пользователю, который объяснил ему «твиттерские приколы».
«Александр Порфирьевич, на фото Бейли Джей транссексуальная порноактриса.Это тут такие твиттерские приколы,не принимайте на веру подобные агитки», — посоветовали экс-сенатору.
«Учту! Но я не силен в этой теме — вот и попался! Смешно, конечно!» — ответил Торшин.
Ранее Торшин репостнул фотографию с подписью о том, что на снимке изображена студентка, в одиночку посадила 350 яблоневых деревьев. В твите он поблагодарил «красавицу».