Экс-сенатор оправдался за поклон порноактрисе-транссексуалу

Экс-зампред Совета Федерации Александр Торшин отреагировал на свой конфуз в твиттере.

Он ответил пользователю, который объяснил ему «твиттерские приколы».

«Александр Порфирьевич, на фото Бейли Джей транссексуальная порноактриса.Это тут такие твиттерские приколы,не принимайте на веру подобные агитки», — посоветовали экс-сенатору.

«Учту! Но я не силен в этой теме — вот и попался! Смешно, конечно!» — ответил Торшин.

Ранее Торшин репостнул фотографию с подписью о том, что на снимке изображена студентка, в одиночку посадила 350 яблоневых деревьев. В твите он поблагодарил «красавицу».