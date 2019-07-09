Экс-зампред Совфеда оконфузился, похвалив порноактрису-транссексуала
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Экс-зампред Совета Федерации Александр Торшин оконфузился в твиттере, передает РЕН ТВ.
Торшин репостнул фотографию с подписью о том, что на снимке изображена студентка, в одиночку посадила 350 яблоневых деревьев.
«Спасибо, красавица! Низкий поклон Вам!» — написал Торшин.
Пользователи Сети выяснили, что на самом деле на снимке изображена американская транссексуальная порноактриса Бэйли Джей Грейнджер.
На момент публикации новости Торшин удалил свой твит.