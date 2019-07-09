Экс-зампред Совфеда оконфузился, похвалив порноактрису-транссексуала

Экс-зампред Совета Федерации Александр Торшин оконфузился в твиттере, передает РЕН ТВ.

Торшин репостнул фотографию с подписью о том, что на снимке изображена студентка, в одиночку посадила 350 яблоневых деревьев.

«Спасибо, красавица! Низкий поклон Вам!» — написал Торшин.

Пользователи Сети выяснили, что на самом деле на снимке изображена американская транссексуальная порноактриса Бэйли Джей Грейнджер.

На момент публикации новости Торшин удалил свой твит.