Габуния отказался от любви и от бога

Грузинский журналист Георгий Габуния отказался от любви. Об этом он говорил в одном из интервью, вспоминает портал «Sputnik Грузия».

«Любовь для меня — это мешающий фактор. Надеюсь, я никого никогда не полюблю. Хорошо, что у меня на это не тратятся время и нервы», цитирует портал слова Габунии.

В одном из своих интервью Габуния также заявил, что самым большим разочарованием в его жизни стал бог.

«Моим самым большим разочарованием является Бог, в зависимости от того, кто в этом что увидит и кто что вычитает», — говорил он.

Ранее главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили заявил, грузинский журналист Георгий Габуния состоит с отношениях с гендиректором канала «Рустави 2» Николозом Гварамия.