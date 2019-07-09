Габуния спит с директором «Рустави 2», а речь ему писал Саакашвили, заявляют в Грузии

Грузинский журналист Георгий Габуния состоит с отношениях с гендиректором канала Николозом Гварамия, заявил главный редактор информационно-аналитического агентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили. Об этом сообщает Daily Storm.

Автором оскорбительного монолога Габунии был экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, рассказал Хидирбегишвили, сославшись на свои источники.

«Они геи, Гварамия является сексуальным партнером телеведущего», — заявил Хидирбегишвили. Он добавил, что об этом «знают все жители Грузии».

Он отметил, что Саакашвили полностью контролирует деятельность «Рустави 2», а его последующее осуждение выходки ведущего было «спектаклем».