На Урале расследуют инцидент с ребенком, которого заставили есть с пола

Министерство образования и молодежной политики Свердловской области устроит проверку в детском саду, где воспитатель заставил съесть с пола еду. Об этом сообщает РИА «Новости».

По сведениям местных СМИ, на воспитателя одного из местных детских садов поступила жалоба от родителей. По словам пострадавшего ребенка, после того, как воспитанник учреждения уронил тарелку с макаронами, воспитатель подняла еду с пола и вынудила его ее съесть. Однако ребенок съел только котлету.

Отмечается, что проверка инцидента будет детальной.

Ранее сообщалось, что в одной из клиник Москвы ребенка привязали бинтами к больничной койке и избили.