Воду для россиян дезинфицируют военные химики

Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты дезинфецируют воду в Тулуне, передает РИА «Новости»

Химики работают на двух скважинах водозабора в Тулуне, которые попали в зону затопления во время паводка.

Военные продезинфицировали поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной.

Ранее стало известно, что в Иркутской области растет число жертв паводка — спасатели обнаружили уже 23 тела погибших. Люди погибли в результате переохлаждения, захлебнулись водой в собственных домах или утонули во время эвакуации.

На данный момент уровень воды превышает критический в городе Тулуне и поселке Октябрьском — там затоплено более 200 жилых домов.