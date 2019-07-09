Воду для россиян дезинфицируют военные химики
close
Специалисты подразделения радиационной, химической и биологической защиты дезинфецируют воду в Тулуне, передает РИА «Новости»
Химики работают на двух скважинах водозабора в Тулуне, которые попали в зону затопления во время паводка.
Военные продезинфицировали поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной.
Ранее стало известно, что в Иркутской области растет число жертв паводка — спасатели обнаружили уже 23 тела погибших. Люди погибли в результате переохлаждения, захлебнулись водой в собственных домах или утонули во время эвакуации.
На данный момент уровень воды превышает критический в городе Тулуне и поселке Октябрьском — там затоплено более 200 жилых домов.