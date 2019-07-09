Задержанных сотрудников ФСБ заподозрили в новых преступлениях

Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях. Об этом сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».

Источник издания сообщил, что ФСБ-шники якобы участвовали в обысках по ряду резонансных дел, в результате чего исчезла часть конфискуемых денег.

Доказательств причастности силовиков к этим делам пока нет.

Ранее знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.