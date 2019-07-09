В РПЦ объяснились за слова о глупых женщинах

Протоиерей Димитрий Смирнов оправдался за свои слова о преимуществах мужского интеллекта перед женским, сообщают СМИ.

Он заявил, что его высказывание было неверно истолковано.

Смирнов отметил, что хотел сказать, что женский ум устроен иначе, нежели мужской, и это не связано с глупостью.

«Они старательные. Они лучше понимают, что им говорят. Это нельзя назвать глупостью», — оправдывался Смирнов.

Протоиерей добавил, что женщины хорошо работают за конвейером, на что мужчины неспособны.

Ранее Смирнов заявлял, что умственные способности женщин обычно ниже, чем у мужчин.