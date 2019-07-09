Неизвестный сообщил о бомбе в московской высотке

В полицию поступило анонимное сообщение о бомбе в здании посольства США и в столичной высотке, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник.

«Поступило анонимное сообщение о том, что по адресам: Новинский бульвар, д. 19-23 и Кудринская площадь, д. 1, якобы заложена взрывчатка. Ведется проверка», - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что по указанным адресам выехали сотрудники городских служб, ожидается прибытие кинолога.