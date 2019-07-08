Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

Супруг кассирши, которая была задержана по подозрению в хищении свыше 20 млн рублей в одном из башкирских банков, заявил, что он проиграл все деньги в азартных играх. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, теперь мужчина планирует приехать на программу в Москву, чтобы попросить россиян помочь ему собрать деньги и вернуть их банку.

«Он не хочет, чтобы его жена оказалась за решеткой», — отметил собеседник агентства.

Также уточняется, что его жена сейчас находится в одиночной камере в СИЗО.

Ранее сообщалось, что была задержана в Казани похитившая свыше 20 млн рублей кассирша.