ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании ОПГ

Официальный представитель СК России Светлана Петренко заявила, что руководство ГИБДД Кабардино-Балкарии обвинили в создании преступного общества взяточников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, под стражей находятся 14 офицеров, еще один — сбежал, его объявили в международный розыск.

Согласно версии следствия, в 2017-2018 годах 15 подозреваемых получили взятки в размере 42 млн руб.

Уточняется, что взятки они брали от перевозчиков «паленого» алкоголя, чьи фуры в обмен на деньги они не останавливали.

Им вменяют обвинение по статьям «Организация и участие в преступном сообществе с использованием служебного положения» и «Получение взятки организованной группы в особо крупном размере».

Причем некоторые из задержанных признали свою вину и согласились сотрудничать со следствием.

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