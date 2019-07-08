Юноша сорвался с парящего моста в «Зарядье»

В Москве молодой человек, находясь в парке «Зарядье», упал с популярного среди посетителей парящего моста на автомобиль. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, пострадавшему 22 года. Он рухнул с высоты 13 метров.

Уточняется, что молодой человек с травмой головного мозга, а также ушибами плеча и затылочной части головы находится в больнице.

В настоящий момент столичные правоохранительные органы работают над выяснением причины инцидента.

Ранее сообщалось, что автомобиль столичной службы такси упал в Яузу.