Украина и ЕС призвали Россию к ответу по делу MH17

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Украина и Евросоюз призвали Россию признать свою ответственность в деле о крушении Boeing-777 рейса МН17. Совместное официальное заявление выложено на сайте украинского представительства в Европе.

В заявлении Украина и ЕС также потребовали, чтобы российское государство начало сотрудничать с ними для восстановления справедливости.

Кроме того, стороны подчеркнули, что они приветствуют итоги расследования совместной следственной группы.

Ранее сообщалось, что Украина передаст Нидерландам материалы по делу о крушении MH17.

Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.