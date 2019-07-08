Украина и ЕС призвали Россию к ответу по делу MH17
Украина и Евросоюз призвали Россию признать свою ответственность в деле о крушении Boeing-777 рейса МН17. Совместное официальное заявление выложено на сайте украинского представительства в Европе.
В заявлении Украина и ЕС также потребовали, чтобы российское государство начало сотрудничать с ними для восстановления справедливости.
Кроме того, стороны подчеркнули, что они приветствуют итоги расследования совместной следственной группы.
Ранее сообщалось, что Украина передаст Нидерландам материалы по делу о крушении MH17.
Boeing 777 компании «Малазийские авиалинии» выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли.