Раскрыты детали телемоста между Россией и Украиной

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Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов заявил о том, что в рамках телемоста между Россией и Украиной планировалось провести встречу семьям, которые были разлучены на 5 лет. Об этом сообщают «Украинские новости».

Он добавил, что две семьи не имели возможности пообщаться, поскольку первая проживала в Москве, а вторая в Киеве.

Голованов назвал такой вариант телемоста «человеческим форматом, о людях и судьбах, а не о политике».

Он отметил, что телемост задумывался как не политическое мероприятие, на котором бы отсутствовали эксперты и комментаторы, поднимающие разговор о политических событиях.

Ранее сообщалось, что NewsOne предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить телемост между Россией и Украиной.