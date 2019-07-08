Раскрыты детали телемоста между Россией и Украиной
Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов заявил о том, что в рамках телемоста между Россией и Украиной планировалось провести встречу семьям, которые были разлучены на 5 лет. Об этом сообщают «Украинские новости».
Он добавил, что две семьи не имели возможности пообщаться, поскольку первая проживала в Москве, а вторая в Киеве.
Голованов назвал такой вариант телемоста «человеческим форматом, о людях и судьбах, а не о политике».
Он отметил, что телемост задумывался как не политическое мероприятие, на котором бы отсутствовали эксперты и комментаторы, поднимающие разговор о политических событиях.
Ранее сообщалось, что NewsOne предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому обсудить телемост между Россией и Украиной.