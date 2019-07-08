Названы регионы с наибольшим числом разводов

Министерство юстиции РФ назвало регионы, где чаще всего разводятся. Об этом сообщают Вести.ru.

Первые три строчки рейтинга по числу разводов в 2018 году заняли Москва — 46,4 тыс. разводов, Московская область – 35 тыс. и Санкт-Петербург 26,4 тыс.

Следом идут Краснодарский край — 25,9 тыс., Свердловская 20 тыс., и Ростовская области — 17,7 тыс.

По словам экспертов, эти города оказались в первых строчках рейтинга из-за большого количества населения. Отмечается, что в мегаполисе происходит изменение роли женщины и уход от традиционных ценностей.

Меньше всего в 2018 году разводились в Ненецком (159) и Чукотском (239) автономных округах, в Ингушетии (399), Туве (628), Магаданской области (744) и Еврейской АО (793).

Согласно данным, в 2018 было зафиксировано 613 тыс. разводов, 465,8 тыс. – по решению суда. Также было зарегистрировано 967 тыс. браков.

Ранее россияне назвали регистрацию отношений обязательной.