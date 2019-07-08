Врачи вынесли вердикт искалеченной 7-летней девочке из Ингушетии

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что медики приняли решение об избитой 7-летней девочке из Ингушетии, которая пострадала от рук своей тети. Об этом сообщает РЕН.

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии вынесли вердикт о том, что ей придется ампутировать правую кисть.

Отмечается, что врачи продолжают бороться за сохранение левой руки ребенка, однако говорят о неутешительных прогнозах.

Кузнецова подчеркнула, что в данный момент идет борьба за «каждый миллиметр».

Ранее сообщалось, что появились подробности лечения покалеченной девочки из Ингушетии.