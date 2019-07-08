Как накажут оскорбившего Путина журналиста из Грузии, рассказали юристы
Адвокат и правозащитник Гела Николаишвили рассказала о том, как с юридической точки зрения могут наказать грузинского журналиста телеканала «Рустави 2» Георгия Габуния. Об этом сообщает портал «Sputnik Грузия».
Журналист 7 июля в эфире своей авторской программы на телеканале в самом начале негативно высказался в адрес президента России Владимира Путина с применением бранных слов.
Эксперт заявила, что за публичное оскорбление российского главы телеведущему ничего не грозит. Она добавила, что возможно Георгию Габуния придется выплатить денежный штраф, а также публично извиниться, если Кремль решит обратиться в суд за возмещением морального вреда.
Николаишвили также отметила, что с точки зрения грузинского законодательства Габуния не может понести какие-либо наказания за мат в прямом эфире.
Она рассказала, что в данной ситуации имеет место быть «моральная внутрителевизионная ответственность» в качестве регулятора.
Ранее сообщалось, что «Рустави-2» возобновил трансляцию после оскорбления Путина.