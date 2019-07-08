Уволен глава ОВД по Басманному району после отравлений газировкой

Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, передает ТАСС.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, увольнение связно с делом предполагаемого серийного отравителя Мурата Сабанова.

Ранее Таганский суд Москвы арестовал Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении и хищениях в центре Москвы.

Сообщалось, что подозреваемый в центре Москвы угощал людей отравленными пивом либо газировкой, а потом грабил их.