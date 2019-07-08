Грузчики в Шереметьево стали получать по 200 тыс. рублей, пишут СМИ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/45/12469045/RIAN_896570.HR-pic905-895x505-82840.jpg">

Руководство компании «Шереметьево Хэндлинг», которая является дочерней организацией столичного аэропорта и отвечает за загрузку и выгрузку багажа, увеличило зарплаты своим сотрудникам практически в пять раз. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, речь идет о повышении зарплаты с 45 тыс. руб. до 200-211 тыс. руб. По словам гендиректора Шереметьево Михаила Василенко, это не помогло решить проблему с выдачей багажа.

Отмечается, что ведется дополнительный набор грузчиков, в ходе которого планируется принять 400 сотрудников.

«Всего разработано семь технических мероприятий для увеличения пропускной способности багажной системы», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в российском Минтрансе прояснили ситуацию с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево.