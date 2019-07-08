«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире
Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, канал прервал из-за акции протеста у офиса «Рустави 2».
Как отмечается, протестующие потребовали уволить ведущего, который допустил нецензурные высказывания в адрес Путина.
При этом в МВД Грузии заявили, что полиция обеспечивает безопасность журналистов телеканала.
Ранее сообщалось, что «Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире.