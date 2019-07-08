«Рустави 2» возобновил вещание после ругани в адрес Путина в эфире

<img src="//img.gazeta.ru/files3/573/12484573/Snimok-ekrana-2019-07-07-v-22.13-pic905-895x505-46833.jpg">

Грузинский телеканал «Рустави 2» возобновил вещание после перерыва из-за бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, канал прервал из-за акции протеста у офиса «Рустави 2».

Как отмечается, протестующие потребовали уволить ведущего, который допустил нецензурные высказывания в адрес Путина.

При этом в МВД Грузии заявили, что полиция обеспечивает безопасность журналистов телеканала.

Ранее сообщалось, что «Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире.