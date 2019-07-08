В Таджикистане четырнадцать заключенных насмерть отравились хлебом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, заключенные отравились хлебом, который им раздали во время этапирования в колонию.

Как отмечается, после употребления хлеба 16 осужденных почувствовали головокружение и тошноту, а потом потеряли сознание.

При этом врачам удалось спасти двоих заключенных.

Ранее сообщалось, что перессорившиеся заключенные убили друг друга в Кузбассе.