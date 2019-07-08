Миллиардера заподозрили в домогательствах к детям

Власти Нью-Йорка считают, что миллиардер Джеффри Эпштейн домогался несовершеннолетних. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

По данным издания, прокуратуры считают, что миллиардер домогался десятков несовершеннолетних девушек в начале 2000-ых годов.

Как отмечается, в настоящее время обвинительное заключение засекречено.

При этом Эпштейну может грозить тюремное заключение продолжительностью до 45 лет.

Ранее СМИ сообщали, что Эпштейна арестовали за торговлю несовершеннолетними.