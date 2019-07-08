Миллиардера заподозрили в домогательствах к детям
close
Власти Нью-Йорка считают, что миллиардер Джеффри Эпштейн домогался несовершеннолетних. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
По данным издания, прокуратуры считают, что миллиардер домогался десятков несовершеннолетних девушек в начале 2000-ых годов.
Как отмечается, в настоящее время обвинительное заключение засекречено.
При этом Эпштейну может грозить тюремное заключение продолжительностью до 45 лет.
Ранее СМИ сообщали, что Эпштейна арестовали за торговлю несовершеннолетними.