Появились подробности лечения покалеченной девочки из Ингушетии

Покалеченная 7-летняя девочка из Ингушетии, которая была доставлена в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, проходит консервативный курс лечения. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав региона.

Как отмечается, девочка в рамках лечения получает сосудистые препараты, а также физиотерапию и оксигенацию.

«Тактика ведения девочки определяется консилиумом врачей центра Рошаля», — отметил представитель ведомства.

Он также добавил, что министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льинова постоянно связывается с врачами клиники, чтобы узнать новые подробности состояния девочки.

Ранее сообщалось, что подозреваемая в пытках девочки из Ингушетии оказалась женой полицейского.