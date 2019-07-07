Грузинская авиакомпания намерена сохранить рейсы в Москву вопреки запрету

Заместитель коммерческого директора грузинской авиакомпании Georgian Airways Тамуна Тандашвили заявила, что, несмотря на запрет на полеты в Россию, которое вступает в силу 8 июля, авиасообщение между странами продолжится. Об этом она написала в фейсбуке.

По ее словам, самолеты данной компании будут летать в Москву транзитом через Ереван.

Она отметила, что это будет происходить дважды в день. И, кроме того, пассажирам не надо будет покидать борт и забирать багаж, уточнила она.

Ко всему прочему, она подчеркнула, что данная авиакомпания перевезет 40 тысяч пассажиров, которые уже купили билеты.

Ранее сообщалось, что авиасообщение между Россией и Грузией завершается.

Грузинские авиакомпании выполнили последние рейсы в Россию, а с завтрашнего дня, 8 июля, в силу вступает запрет на полеты в российское государство.