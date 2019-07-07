Всю рыбу убил в российской реке сорвавшийся высоковольтный кабель

В Тюмени в районе Лесобаза баржа оборвала высоковольтный кабель. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как отмечается, инцидент произошел из-за того, что кран, установленный на барже, зацепил кабель, и тот упал в реку Тура.

Уточняется, что в результате сильного удара током вся рыба всплыла на поверхность.

По словам очевидца, находящиеся рядом рыбаки стали собирать руками всплывшую рыбу.

Ранее сообщалось, что мертвая рыба усеяла берег Клязьмы.