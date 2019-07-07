Всю рыбу убил в российской реке сорвавшийся высоковольтный кабель
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В Тюмени в районе Лесобаза баржа оборвала высоковольтный кабель. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Как отмечается, инцидент произошел из-за того, что кран, установленный на барже, зацепил кабель, и тот упал в реку Тура.
Уточняется, что в результате сильного удара током вся рыба всплыла на поверхность.
По словам очевидца, находящиеся рядом рыбаки стали собирать руками всплывшую рыбу.
Ранее сообщалось, что мертвая рыба усеяла берег Клязьмы.