Ребенка из многодетной семьи нашли привязанным за шею во дворе дома

Во дворе многодетной семьи в городе Мышкин Ярославской области сотрудники отдела по делам несовершеннолетних обнаружили ребенка, привязанного к столбу за шею.

Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

В многодетной семье Щавелевых 8 детей, шестеро из них под опекой.

Сотрудники полиции обнаружили во дворе частного дома в селе Юрьевское привязанным за шею 5-летнего Владислава.

Отмечается, что дети были изъяты и помещены в реабилитационный центр.