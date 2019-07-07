Смертник на грузовике атаковал полицейских, есть жертвы

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Ahmad Masood/Reuters

В афганском городе Газни смертник совершил теракт, подорвав грузовик со взрывчаткой, погибли по меньшей мере 12 человек, сообщает РИА «Новости».

43 человека пострадали.

Среди жертв восемь полицейских и четверо гражданских жителей.

Атака была направлена на офис сил безопасности.