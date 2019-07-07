Названа опасная суточнная доза молока

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Заведующая отделением профилактики факторов риска Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Дарья Халтурина рассказала о том, какая доза молочных продуктов в день является максимально необходимой. Об этом сообщает «Российская газета».

Эксперт отметила, что прежде всего молочные продукты предназначены для младенцев, поскольку в молоке содержатся необходимые для развития организма элементы.

Халтурина заявила, что оптимальной является доза в 200 граммов молочных продуктов в сутки, а также подчеркнула, что после 400 граммов эта доза перестает быть положительной.

Она добавила, что ферментированные кисломолочные продукты (йогурты, сыр, творог и т.д.) являются более полезными, чем само молоко.

Представитель Минздрава рассказала, что не рекомендовано молоко в чистом виде для пожилых людей.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о связи рака и молока.