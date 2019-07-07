Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением

Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, видео с «гримасами» Зеленского рассмешило пользователей интернета.

Как отмечается, некоторые пользователи заподозрили президента Украины в «употреблении наркотиков».

При этом на кадрах видно, как Зеленский «с ужасом» смотрит на присутствующих.

Ранее сообщалось, что Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан в Мариуполе.