Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Пользователи Сети активно обсуждают странное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании в Ужгороде. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, видео с «гримасами» Зеленского рассмешило пользователей интернета.
Как отмечается, некоторые пользователи заподозрили президента Украины в «употреблении наркотиков».
При этом на кадрах видно, как Зеленский «с ужасом» смотрит на присутствующих.
Ранее сообщалось, что Зеленский пробежал сквозь работающий фонтан в Мариуполе.