Названо точное число перевернувшихся на катамаране людей в Черном море

Глава Туапсинского района Анатолий Русин заявил, что на борту перевернувшегося в море судна было не 43 человека, а 55 пассажиров. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, полиция смогла выяснить точное число людей, которые были на катамаране. При этом на борту судна находились 15 детей.

До этого стало известно, что судно изготовили более 10 лет назад, в 2008 году. Его длина 10,7 м и ширина 3,7 м, а вместимость — 12 человек, вместе с членами экипажа. То есть перегруз был более чем в 4,5 раза.

Ранее создатель перевернувшегося в Черном море катера сделал откровенное признание.

Катер опрокинулся в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами.