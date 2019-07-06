Тетю избитой в Ингушетии 7-летней девочки проверят на наркотики

Уполномоченный по правам ребенка при главе Ингушетии Зарема Чахкиева заявила, что тетю избитой в Ингушетии 7-летней девочки, которую подозревают в истязаниях ребенка, проверят на наркотики. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, сама тетя не признает свою вину.

Она отметила, что сотрудники правоохранительных органов отправили женщину в наркодиспансер.

«Проверить, употребляет ли она психотропные вещества, потому что адекватный человек не смог бы довести ребенка до такого состояния», — пояснила Чакхиева.

Она также добавила, что ребенок, несмотря на пережитое, ведет себя ласково и общается с людьми.

Ранее сообщалось, что избитая 7-летняя девочка из Ингушетии может лишиться руки.