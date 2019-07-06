Установлены личности жертв ЧП с катером в Черном море

Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин проинформировал о том, что были установлены личности двух женщин, которые погибли, когда в Черном море перевернулся прогулочный катер. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно заявлению главы региона, речь идет о двух женщинах. Первой является женщина, которая родилась в 1977 году. Она приехала из Мордовии. Вторая жила в Белгороде и родилась в 1985 году.

ЧП произошло в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами.

Ранее в МВД по Краснодарскому краю заявили о задержании капитана прогулочного судна, которое перевернулось в Черном море.