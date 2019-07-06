Задержан капитан перевернувшегося в Черном море судна

В МВД по Краснодарскому краю проинформировали о задержании капитана прогулочного судна, которое перевернулось в Черном море. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, речь идет о мужчине 1963 года рождения, который родился в Приморско-Ахтарске.

«…он передан сотрудникам Южного управления Следственного комитета на транспорте», – заявили в ведомстве.

Ранее глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин заявил, что поиски пропавших без вести после смертельного ЧП в Черном море больше не ведутся.

ЧП произошло в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами.