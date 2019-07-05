Стала известна судьба потерявшихся без вести после ЧП в Черном море

Глава Туапсинского района Краснодарского края Анатолий Русин заявил, что поиски пропавших без вести после смертельного ЧП в Черном море больше не ведутся. Об этом сообщает РИА «Новости».

До этого сообщалось о четырех пропавших без вести, которых ищут после крушения прогулочного судна.

По словам главы района, было установлено местонахождение всех пропавших.

«Никто в больнице не лежит, никто не обращался, была оказана помощь, царапины, ссадины», — добавил Русин.

ЧП произошло в пятницу, 5 июля. На судне находились 43 человека, двое из них погибли. Инцидент произошел из-за перегруза судна пассажирами.

Ранее сообщалось, что было возбуждено дело после смертельного ЧП в Черном море.