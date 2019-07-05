Рекордная жара зафиксирована на Аляске

В штате Аляска зафиксирована рекордно высокая температура за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Национальную метеорологическую службу Соединенных Штатов.

Как отмечается, температура в крупнейшем городе Аляски Анкоридже поднялась до 32,2 °C.

Уточняется, что максимальное значение на Аляске в последний раз было зафиксировано в 1969 году. Однако тогда температура достигла всего лишь 29,4 °C.

По данным синоптиков, такая температура будет и в выходные дни.

Ранее сообщалось, что невыносимая жара накрыла Европу.