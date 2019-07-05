Пара выпала с девятого этажа во время секса

В Санкт-Петербурге пара занялась сексом на подоконнике девятого этажа и случайно выпала из окна. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидца произошедшего.

По словам местной жительницы, из окна сначала выпал телевизор, а после и мужчина с женщиной. Увидев это, она немедленно вызвала полицию.

Прибывшие сотрудники полиции обнаружили у дома труп женщины, которой было около 25-30 лет.

Считается, что мужчина, получив при падении легкие ушибы, встал и покинул место трагедии. Его местоположение пока неизвестно.

По предварительной информации, девушка проводила время в компании четырех знакомых, с одним из которых она спустя время уединилась и занялась сексом на подоконнике. Не удержав равновесие, пара сорвалась вниз.

На настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.