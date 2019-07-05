Появились подробности о задержанных россиянах в Ливии

Глава фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич заявил о задержании в Ливии двух своих сотрудников. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речь идет в том числе об известном социологе Максиме Шугалее.

Он отметил, что на настоящий момент фонд ведет переговоры об их освобождении.

При этом глава фонда подчеркнул, что сотрудники лишь проводили социологические опросы, чтобы изучить гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране.

«Социологи Фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии», — уточнил Малькевич.

Он также добавил, что сотрудников задержали еще в мае 2019 года, однако им до сих пор не предъявили обвинения.

Ранее сообщалось о задержании двух россиян в Ливии из-за их вмешательства в выбора президента страны.