Двух россиян арестовали в Ливии

В Ливии были арестованы два гражданина России. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечается, причиной их задержания стало вмешательство в следующие выбора главы государства.

По данным прокуратуры временного ливийского правительства в Триполи, россияне намеревались встретиться с Саифом аль-Исламом Каддафи — сыном бывшего президента страны Муаммара Каддафи.

Уточняется, что у задержанных нашли ноутбуки и карты памяти, которые указали на их связь с компанией, оказывающую влияние на выборы в некоторых африканских государствах.

Ранее сообщалось, что сын Каддафи баллотируется в президенты Ливии.