Мужчина выловил карпа весом 105 килограмм

В Таиланде британец по имени Джон Харви поймал самого большого в мире сиамского карпа или гигантского усача. Об этом сообщает The Sun.

Как отмечается, выловленная рыба весит практически 105 килограммов.

Уточняется, что тем самым житель Британии установил мировой рекорд: до этого был пойман сиамский карп, который весил на четыре с половиной килограмм меньше.

По словам Харви, он потратил около полутора часов, чтобы вытащить рыбу из воды. Причем, как он отметил, карп практически не оказывал сопротивления.

Ранее сообщалось, что тупорылая акула покусала американца.