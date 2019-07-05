ФСБ просит об аресте помощника полпреда за госизмену

ФСБ России просит суд арестовать помощника полпреда президента РФ в Уральском Федеральном округе Александра Воробьева по делу о госизмене.

Об этом сообщает РИА «Новости».

На суде он заявил, что работает помощником полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе.

Ранее ФСБ сообщила о задержании подозреваемого в госизмене.

По данным с сайта полномочного представителя УФО в 2006 — 2008 годах Воробьев занимал должности в органах местного самоуправления, а с 2010 по 2017 год находился на руководящих должностях в правительстве Калининградской области.

Отмечается, что подозреваемый находится в клетке суда в балаклаве.