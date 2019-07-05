Погибших в Баренцевом море подводников похоронят в Петербурге

Моряков-подводников, погибшие во время пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море, похоронят на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на руководителя общественной организации «Клуб моряков-подводников» Игоря Курдина.

Такое решение принято по желанию родственников погибших.

По словам Игоря Курдина, подводников похоронят неподалеку от мемориала экипажу подводной лодки «Курск». А мемориал морякам научно-исследовательского глубоководного аппарата установят уже к годовщине гибели в 2020 году.

Однако дату и время прощания с моряками Курдин не уточнил.

Ранее сообщалось, что во время трагедии на глубоководном научно-исследовательском аппарате погибли 14 подводников. Инцидент случился 1 июля в Баренцевом море.