Путин посмертно присвоил звания подводникам

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Вадим Савицкий/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил звания подводникам, погибшим с результате пожара на глубоководном аппарате. Об этом сообщает РИА «Новости».

Звание Героя России получили четыре подводника.

Десять награждены Орденами мужества.

Ранее сообщалось, что погибших в Баренцевом море подводников похоронят тайно.