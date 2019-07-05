Умерла Мальва Ланда

Скончалась в возрасте 100 лет правозащитница, член первого состава Московской Хельсинкской группы (МХГ) Мальва Ланда. Об этом сообщает сайт iz.ru со ссылкой на режиссера Николя Милетича.

В настоящее время причина смерти активистки пока неизвестна.

По некоторым данным, Ланда скончалась еще 3 июля, однако об этом стало известного только 5 июля.

Она занималась, в частности, документированием преследований религиозных меньшинств в СССР, вопросом политзаключенных.

Ланда родилась 4 августа 1918 в Одессе. Стоит отметить, что она также была офицером ордена Креста Витиса.