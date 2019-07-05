В Калифорнии ввели режим ЧС

Режим ЧС ввели на юге Калифорнии из-за землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло 4 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление губернатора штата Гэвина Ньюсома.

Как отмечается, теперь американские власти могут получить доступ к некоторым дополнительным фондам и помогать ликвидировать последствия землетрясения.

Землетрясение стало рекордным для региона с 1999 года.

Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отреагировал на мощное землетрясение в Калифорнии.