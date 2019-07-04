Найдена мертвой гардеробщица Рады

В Киевской области найдена мертвой 66-летняя Антонина Шпир, которая много лет работала гардеробщицей в Верховной раде, передает «Страна.ua».

Шпир пропала 29 июня. Позже стало известно, что женщина погибла и ее нашли в поле с кляпом во рту. По данному факту зарегистрировано уголовное производство об умышленном убийстве.

«Тетю Тоню» знали практически все депутаты и журналисты. Ее называли «самым позитивным человеком в украинском парламенте».

В соцсетях также напомнили, что именно Антонина Шпир была прообразом гардеробщицы Светы в украинском юмористическом сериале «Неприкосновенные».