Поставщик пиротехники рассказал о расследовании смертельного салюта в Минске

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Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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Технический директор компании-поставщика пиротехники «Пиро-Росс» Константин Шаповалов рассказал об участии представителей компании в расследовании трагедии, случившейся в Минске в ходе пиротехнического шоу ко Дню Независимости Белоруссии, сообщает РИА «Новости».

СК Белоруссии уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями. Их вместе с салютными установками закупили у российского поставщика «Пиро-Росс».

Шаповалов выразил слова сожаления о трагедии. На данный момент идет разбирательство.

Предварительную причину пока идет разбирательство не сообщают.

Ранее сообщалось, что после салюта в Минске погибла одна женщина и пострадали десять человек.