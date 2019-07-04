Поставщик пиротехники рассказал о расследовании смертельного салюта в Минске
Технический директор компании-поставщика пиротехники «Пиро-Росс» Константин Шаповалов рассказал об участии представителей компании в расследовании трагедии, случившейся в Минске в ходе пиротехнического шоу ко Дню Независимости Белоруссии, сообщает РИА «Новости».
СК Белоруссии уже возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями. Их вместе с салютными установками закупили у российского поставщика «Пиро-Росс».
Шаповалов выразил слова сожаления о трагедии. На данный момент идет разбирательство.
Предварительную причину пока идет разбирательство не сообщают.
Ранее сообщалось, что после салюта в Минске погибла одна женщина и пострадали десять человек.